Использование грязезащитного покрытия позволяет с легкостью справиться с указанной проблемой. При выборе подходящего решения ориентируются на интенсивность потока посетителей, дизайн интерьера, характерные для местности климатические условия, периодичность уборки помещений. Не существует универсального материала, способного с равной эффективностью концентрировать в себе все типы загрязнений. Чтобы добиться наилучшего результата, для организации различных степеней очистки применяют несколько типов покрытий. Профессиональная борьба с загрязнениями невозможна без профессионального подхода к решению проблемы. Мы предлагаем своим клиентам избрать комплексный подход и использовать несколько материалов для различных ступеней грязезащиты:

Покрытия грязесборного типа располагают у входа в помещение. Они выполнены в виде грязесобирающих решеток. Комбинированные варианты применимы в тамбурном и междверном пространстве. Что касается пылевлагосборных решений, основной сферой их применения считают пространство вестибюлей и внутренние помещения здания.

Первая ступень грязезащиты, расположенная непосредственно у входа в строение, обладает способностью к поглощению крупных фракций грязи, песка, снежных масс и слякоти. Назначение второй ступени скрыто в поглощении влаги, песка и мелкого мусора. Третья ступень грязезащиты предназначена для сбора остатков влаги, а также мелких фракций загрязнений, прошедших предыдущие этапы очистки.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Для влажных помещений разработаны специальные решения, способные к поглощению частиц песка. Они обладают эффектом антискольжения, поскольку не допускают непосредственного контакта человеческих ног с плоскостью влажного напольного покрытия. Наиболее востребованы подобные решения в помещениях душевых, бассейнов, бань, саун и аквапарков.

Используемый материал не скользит по поверхности напольного покрытия, использованного в помещении. Он предупреждает получение человеком серьезных травм в случае падения и не допускает распространения грибковых заболеваний ввиду повышенной гигиеничности.

Почему мы?