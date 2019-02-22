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Подбор оптимального решения

Подбор оптимального решения

Основываясь на многолетнем опыте работы, мы помогаем заказчикам подобрать оптимальный вариант для конкретного помещения

Мы предлагаем:

Выезд
на объект

Выезд специалиста на Ваш объект с образцами всех предлагаемых напольных покрытий

Проведение замеров

Проведение всех необходимых замеров с рекомендациями по оптимальной и правильной укладке покрытий

Индивидуальный дизайн

Разработку индивидуального дизайна покрытий, дорожек вокруг бассейна согласно Вашим пожеланиям

Укладка "Под ключ"

Доставку и укладку "под ключ" грязезащитных покрытий, а также модульых дорожек для бассейнов (душевых, раздевалок и т.д.)

Доставка из г. Москвы по России транспортной компанией

На объектах, рассчитанных на приём большого числа посетителей, давно придерживаются европейских стандартов по обустройству помещений. Они предполагают эффективную и быструю очистку подошв обуви людей от скопившихся на них загрязнений и влаги.
Для решения проблемы используют специальные напольные грязезащитные материалы, Способные задерживать до 98% грязи, воды, пыли

Грязезащитные материалы
Решётка для влажных помещений
Решётка для влажных помещений
Из чего складывается цена алюминиевых решёток
Из чего складывается цена алюминиевых решёток
Грязезащитное покрытие решётка антикаблук.
Грязезащитное покрытие решётка антикаблук.
Алюминиевые решетки с грязезащитными вставками
Алюминиевые решетки с грязезащитными вставками
Грязезащитные алюминиевые придверные решетки
Грязезащитные алюминиевые придверные решетки
Виды алюминиевых решеток
Виды алюминиевых решеток
Отзывы грязезащитные решетки
Отзывы грязезащитные решетки
Покрытие Eva
Покрытие Eva

Грязезащита входной группы

Опасность загрязнений!

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Влага и загрязнения

Которые скопились на уличной обуви посетителей, несут массу проблем. Они не только оставляют неэстетичные разводы на полу, но и делают его достаточно скользким. Перемещение по такому покрытию становится небезопасным и не самым приятным занятием.

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Пыльное помещение

Частицы загрязнений, постоянно поднимаются в воздух и могут представлять угрозу для людей, страдающих от заболеваний дыхательных путей и аллергии.

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Износ покрытий

Крупные фракции песка и грязи превращаются в абразивный материал, способствующий ускорению износа напольного покрытия и делает его внешний вид непрезентабельным. В процессе трения абразивных частиц о напольное покрытие, образуется пыль от поврежденных ковров, паркета и мраморной плитки

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Использование грязезащитного покрытия позволяет с легкостью справиться с указанной проблемой. При выборе подходящего решения ориентируются на интенсивность потока посетителей, дизайн интерьера, характерные для местности климатические условия, периодичность уборки помещений. Не существует универсального материала, способного с равной эффективностью концентрировать в себе все типы загрязнений. Чтобы добиться наилучшего результата, для организации различных степеней очистки применяют несколько типов покрытий. Профессиональная борьба с загрязнениями невозможна без профессионального подхода к решению проблемы. Мы предлагаем своим клиентам избрать комплексный подход и использовать несколько материалов для различных ступеней грязезащиты:

Покрытия грязесборного типа располагают у входа в помещение. Они выполнены в виде грязесобирающих решеток. Комбинированные варианты применимы в тамбурном и междверном пространстве. Что касается пылевлагосборных решений, основной сферой их применения считают пространство вестибюлей и внутренние помещения здания.

Первая ступень грязезащиты, расположенная непосредственно у входа в строение, обладает способностью к поглощению крупных фракций грязи, песка, снежных масс и слякоти. Назначение второй ступени скрыто в поглощении влаги, песка и мелкого мусора. Третья ступень грязезащиты предназначена для сбора остатков влаги, а также мелких фракций загрязнений, прошедших предыдущие этапы очистки.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Для влажных помещений разработаны специальные решения, способные к поглощению частиц песка. Они обладают эффектом антискольжения, поскольку не допускают непосредственного контакта человеческих ног с плоскостью влажного напольного покрытия. Наиболее востребованы подобные решения в помещениях душевых, бассейнов, бань, саун и аквапарков.

Используемый материал не скользит по поверхности напольного покрытия, использованного в помещении. Он предупреждает получение человеком серьезных травм в случае падения и не допускает распространения грибковых заболеваний ввиду повышенной гигиеничности.

Почему мы?

Лучшее качество

Наша компания предлагает лучшие грязезащитные покрытия для решения разнообразных по сложности задач.

Опыт работы

Проведение всех необходимых замеров с рекомендациями по оптимальной и правильной укладке покрытий

Гарантия долговечности

Представленные покрытия обеспечивают наиболее эффективную грязезащиту, долговечны и просты в обслуживании.

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Грязезащитные покрытия от производителя

Грязезащитное покрытие – это рулонный материал, внешние характеристики которого схожи со стандартным ковролином. Основная задача заключается в задержке грязи и исключении ее распространения по жилому помещению. Производство грязезащитных покрытий базируется на использовании натуральных материалов с легкой специальной структурой.

Особенности антискользящих покрытий

Модульное покрытие эффективно задерживает грязь и быстро очищается с использованием стандартного пылесоса. Применять его можно на любой поверхности, что обусловлено повышенным уровнем износостойкости. Антискользящее покрытие крепится к основанию лестниц и путей эвакуации. Быстрое передвижение не меняет положения коврика, что исключает падение во время ходьбы или бега.

Все модели используются для различных нужд, первостепенно, с целью защиты человека от падения во время передвижения по плитке или любому другому покрытию в помещениях с повышенным уровнем влажности. Компания «Kontrolpol» изготавливает противоскользящие покрытия для входов, вестибюлей и тамбуров. Разнообразие оттенков и текстур позволяет создавать индивидуальные модели, которые хорошо сочетаются с интерьером. Широкие возможности дизайна направлены на создание персональных логотипов, рисунков и надписей.

Ключевые достоинства моделей:

Большинство моделей оснащено специальной структурой, состоящей из трех активных слоев. В совокупности они обеспечивают антискользящий эффект, исключают порчу во время эксплуатации и свободно функционируют в условиях повышенной влажности.

К дополнительным достоинствам моделей относят:

  • быструю установку грязезащитных покрытия;
  • сохранение структуры;
  • высокий уровень износоустойчивости;
  • длительный срок службы;
  • эффект звукопоглощения;
  • уменьшение концентрации пыли в воздухе;
  • задержку 90% грязи;
  • приемлемую стоимость.

Укладка противоскользящего покрытия не требует специального образования или навыков. Справиться с поставленной задачей может каждый клиент. Коврики поставляются вместе с инструкцией.

Для оформления заказа на официальной странице компании «Kontrolpol» заполните специальную форму или позвоните по указанному номеру телефона. Консультанты помогут определится с моделью и подтвердить заявку. Для новых и постоянных клиентов доступны бонусные программы.

+7(499)390-33-45     ул. Кусковая, 20
+7(925)208-13-98     kontrolpol@mail.ru

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