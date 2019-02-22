Грязезащитные покрытия от производителя
Грязезащитное покрытие – это рулонный материал, внешние характеристики которого схожи со стандартным ковролином. Основная задача заключается в задержке грязи и исключении ее распространения по жилому помещению. Производство грязезащитных покрытий базируется на использовании натуральных материалов с легкой специальной структурой.
Особенности антискользящих покрытий
Модульное покрытие эффективно задерживает грязь и быстро очищается с использованием стандартного пылесоса. Применять его можно на любой поверхности, что обусловлено повышенным уровнем износостойкости. Антискользящее покрытие крепится к основанию лестниц и путей эвакуации. Быстрое передвижение не меняет положения коврика, что исключает падение во время ходьбы или бега.
Все модели используются для различных нужд, первостепенно, с целью защиты человека от падения во время передвижения по плитке или любому другому покрытию в помещениях с повышенным уровнем влажности. Компания «Kontrolpol» изготавливает противоскользящие покрытия для входов, вестибюлей и тамбуров. Разнообразие оттенков и текстур позволяет создавать индивидуальные модели, которые хорошо сочетаются с интерьером. Широкие возможности дизайна направлены на создание персональных логотипов, рисунков и надписей.Ключевые достоинства моделей:
Большинство моделей оснащено специальной структурой, состоящей из трех активных слоев. В совокупности они обеспечивают антискользящий эффект, исключают порчу во время эксплуатации и свободно функционируют в условиях повышенной влажности.
К дополнительным достоинствам моделей относят:
- быструю установку грязезащитных покрытия;
- сохранение структуры;
- высокий уровень износоустойчивости;
- длительный срок службы;
- эффект звукопоглощения;
- уменьшение концентрации пыли в воздухе;
- задержку 90% грязи;
- приемлемую стоимость.
Укладка противоскользящего покрытия не требует специального образования или навыков. Справиться с поставленной задачей может каждый клиент. Коврики поставляются вместе с инструкцией.
Для оформления заказа на официальной странице компании «Kontrolpol» заполните специальную форму или позвоните по указанному номеру телефона. Консультанты помогут определится с моделью и подтвердить заявку. Для новых и постоянных клиентов доступны бонусные программы.